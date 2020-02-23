زلزال ثالث بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي إيران

طهران - سبوتنيك. وأكد التلفزيون الرسمي اليوم الأحد "زلزال جديد ثالث بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة آذربيجان الغربية في شمال غرب إيران".

ولم ترد حتى اللحظة أي تقارير عن خسائر أو ضحايا.

وقال رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة في مدينة خوي في شمال غرب إيران، مجتبى كماري، إن عدد المصابين في إيران نتيجة الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفع إلى 75.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن 25 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، وذلك حسب وكالة "رويترز".