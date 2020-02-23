نتنياهو يحذر من تدخل "جهات أجنبية" في الانتخابات الإسرائيلية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من خطورة الشائعات على مسار الانتخابات المقرر عقدها بعد أيام بالتزامن مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك جهات أجنبية قد تتدخل في العملية الانتخابية.

جاء ذلك بعدما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي جلسة خاصة بحضور وزير الصحة ووزراء آخرين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى إلى جانب مديري المستشفيات، صباح اليوم، لتقييم موقف انتشار فيروس كورونا.

عقدت اليوم جلسة خاصة لتقييم الأوضاع المتعلقة بفيروس الكورونا وقلت: نواصل الاستعدادات لمنع انتشار الفيروس بإسرائيل. نشدد إجراءات الدخول إلى البلاد من دول أخرى، لنضيف اليوم أستراليا وإيطاليا ودولا أخرى إذا لزم الأمر. الاستعداد المفرط أفضل من الاستعداد الناقص. pic.twitter.com/3c9qYU8Hwr — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 23, 2020

​وقال نتنياهو:

نواصل الاستعدادات لمنع انتشار الفيروس في إسرائيل. نشدد إجراءات الدخول إلى البلاد من دول أخرى، لنضيف اليوم أستراليا وإيطاليا ودولا أخرى إذا لزم الأمر. الاستعداد المفرط أفضل من الاستعداد الناقص. © REUTERS / ANTARA FOTO إسرائيل تعلن إصابة 9 سائحين من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا

وأضاف في تغريدة أخرى: "قلت حول منع إشاعة الأخبار الكاذبة التي من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أني ألتمس مشاركة الشرطة وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك) في هذا الشأن إذ قد تكون هناك جهات متنوعة، بما فيها الجهات الأجنبية التي قد تتدخل في الانتخابات بهذا الشكل، ولدينا مصلحة في منع ذلك".

وتعقد الانتخابات الإسرائيلية العامة في الثاني من الشهر المقبل، وهي الانتخابات العامة الثالثة في غضون عام بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان وسبتمبر/أيلول من عام 2019.

وأعلنت إسرائيل حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من كوريا الجنوبية واليابان للأسبوعين القادمين، خشية انتشار فيروس "كورونا الجديد" في إسرائيل.

وقرر الجيش الإسرائيلي وضع نحو 200 سائح قدموا من كوريا الجنوبية تحت الحجر الصحي، داخل إحدى المنشآت العسكرية في القدس، خوفًا من تفشي وباء كورونا الجديد، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.