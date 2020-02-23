إسرائيل... احتجاجات واسعة بعد الكشف عن خطة عزل المصابين بكورونا

احتج سكان مستوطنة هار غيلو، الإسرائيلية، على مقترح لحجز كوريين جنوبيين داخل مستوطنتهم، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

ذكرت ذلك صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، مشيرة إلى احتجاج سكان المستوطنة، على خطة لوزير الدفاع بإبقاء حوالي 200 سائح معزولين في الأكاديمية العسكرية المحلية بسبب مخاوف من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستوطنة تقع، على المشارف الجنوبية للقدس.

ويأتي ذلك، عقب ورود تقارير، تفيد بأن السلطات الصحية في إسرائيل ، تعتزم الحجر الصحي في مستوطنتهم لنحو 200 مواطن كوري جنوبي يشتبه في حملهم لفيروس كورونا، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أن إسرائيل سارعت لاتخاذ تدابير احتواء الفيروس، بعد أن ذكرت كوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن عددا من مواطنيها الذين سافروا مؤخرا إلى إسرائيل، أثبتت إصابتهم بالمرض.

وقام متظاهرون، اليوم الأحد، بإغلاق الطرق خارج المستوطنة وأحرقوا الإطارات، وحمل البعض ملصقات كتب عليها "عزل فيروس كورونا، وليس البلدة"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن سكان المستوطنة بعثوا رسالة إلى وزير الدفاع نفتالي بينيت، للمطالبة بإلغاء القرار، الذي وصفوه بـ"الخطير وغير المعقول".

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 602 حالة.

وقالت السلطات الصينية إن حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، ارتفعت إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".