اقتصاديون: تأثير كورونا على الاقتصاد مؤقت ولن يؤثر على تنمية الصين

قال مراقبون اقتصاديون إن خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم أمس الأحد، أظهر ثقة الصين في الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا التاجي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.

وأكد شي في كلمته على الجهود الدؤوبة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومكافحته تتواجد ضمن خطة التنسيق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الاقتصادي والكاتب الياباني كيوشي واناكا "أعتقد أنه بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الصين على المدى الطويل، فإن التأثير مؤقت الناتج عن انتشار فيروس كورونا ولن يؤثر على الاتجاه الرئيسي للتنمية الاقتصادية في الصين".

وقال الكاتب المصري كمال جاب الله إن الاتجاه الإيجابي في أعمال الوقاية والسيطرة الصينية آخذ في التوسع، وأكد "لقد رأينا قدرات الصين القوية في مجالات الطب والبنية التحتية والإدارة الاجتماعية"، والتي أثبتت أن الأنظمة السياسية والاجتماعية في الصين لديها قدرة عالية على تعبئة الجمهور ولها ميزة في العمل الجماعي، بحسب ما ذكر موقع "xinhuanet".

وقال كمال جاب الله "إن الوباء أثر على الاقتصاد الصيني وحتى الاقتصاد العالمي، لكنني أعتقد على المدى البعيد أن الاقتصاد الصيني سوف يستمر في التحسن وسيقى أحد محركات التنمية الاقتصادية العالمية".

وقال وليام جونز، رئيس مكتب واشنطن للنشر "إن الجهود الهائلة للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والعاملين الطبيين نجحت في احتواء ما كان يمكن أن يكون موقفًا أكثر خطورة، كما أن النموذج الصيني قد يزود الدول الأخرى بعض التجارب الهامة في التعامل مع مثل هذه الكوارث الغير مسبوقة".

وقال فو شياو لين، المدير المؤسس لمركز التكنولوجيا والإدارة للتنمية بجامعة أوكسفورد، إنها "علامة جيدة" على أن الشركات في الصين تستأنف عملها تدريجياً في حين يتم اتخاذ تدابير للسيطرة على الوباء.

وأضاف فو "إن ذلك ليس من المهم فقط لنمو الاقتصاد الصيني، وحياة الناس وصحتهم، واستمرارية التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني، ولكنه ضروري أيضًا لاستقرار القيمة النقدية العالمية والأسواق".

وأكد الاقتصادي والكاتب الياباني كيوشي واناكا أن الحكومة الصينية بذلت جهودًا حازمة وقوية لمكافحة الوباء وأن عدد الإصابات الجديدة في تناقص.