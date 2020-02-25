السلطات الصينية تعلن وفاة 71 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت سلطات الصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، وفاة 71 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

كما أعلنت سلطات الصحة الصينية، اليوم، إصابة 508 حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت السلطات إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 77.658 حالة.

وأكد البيان، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البر الصيني إلى 2663 شخصا، وشفاء 27.2 ألف حالة.

يتبع..