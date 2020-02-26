الإعلان عن أول حالة كورونا في البرازيل وأمريكا الجنوبية

أفادت وزارة الصحة في البرازيل بظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، والتي تعتبر الأولى على مستوى قارة أمريكا الجنوبية.

ونقلت "سي إن إن" العربية عن الصحة البرازيلية، أن "حالة الإصابة بكورونا لرجل يبلغ من العمر 61 عاما، ويمكث حاليا في مستشفى ألبرت آينشتاين في المنطقة الجنوبية من ساوباولو، حيث المكان المخصص لنقل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس".

وأضافت الوزارة أن المصاب وصل البلاد في 21 فبراير/ شباط، بعد عودته من منطقة لومباردي بإيطاليا، حيث كان متواجدًا فيها منذ اليوم التاسع من الشهر نفسه.

وخضع الرجل لاختبارات فيروسات الجهاز التنفسي أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس. وقد لوحظ معاناته من أعراض المرض - السعال الجاف والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف - لكنه في حالة جيدة، بحسب وزارة الصحة. في حين يتوقع أن تظهر النتيجة النهائية، الأربعاء.

في سياق متصل، أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية "USFK" إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تأكيد إصابة جندي في قاعدة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في إقليم كيونغسانغ الشمالي "كيونغ-بوك" بفيروس كورونا الجديد.