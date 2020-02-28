نيوزلندا تفرض قيودا على المسافرين القادمين من إيران بسبب "كورونا"

أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة إنها ستفرض قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائي للحماية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، في بيان: "من الواضح أن الوضع في إيران يثير القلق، هناك انتشار مستمر للمرض، ودرجة كبيرة من عدم اليقين بشأن حجم تفشي المرض والقدرة على احتوائه".

وأضاف: "بناء على المشورة الطبية والعلمية، فرضت الحكومة مزيدا من قيود السفر المؤقتة التي تغطي المسافرين القادمين من إيران".

وتابع: "هذا يعني أنه لن يتمكن أحد من السفر من إيران إلى نيوزيلندا، وأي شخص كان في إيران في الأيام الأربعة عشر الماضية سيحتاج إلى عزل".

#UPDATE: Government takes further action to protect New Zealanders from COVID-19. Read more here: https://t.co/AQfS8gVYq8 pic.twitter.com/s3G3H248X0 — New Zealand Labour (@nzlabour) February 28, 2020

وارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 26، وهي أكبر حصيلة تسجل خارج الصين.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".