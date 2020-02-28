الناتو يجتمع اليوم لبحث الوضع في سوريا بطلب من تركيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن سفراء الحلف سيجتمعون اليوم الجمعة، بطلب من تركيا، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وكتب ستولتنبرغ، على تويتر، "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف".

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020

​وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد تحدث مع ستولتنبرغ عبر الهاتف أمس الخميس.