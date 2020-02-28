بومبيو: أمريكا عرضت على إيران المساعدة في التصدي لـ"كورونا"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت على إيران المساعدة في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد.

واشنطن – سبوتنيك. وأشار وزير الخارجية الأمريكي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على جمهورية إيران الإسلامية.

وقال بومبيو : "تم فتح قناة إنسانية بمشاركة السلطات السويسرية، ما يسمح بتسليم البضائع الإنسانية اللازمة إلى إيران".

كما أوضح وزير الخارجية الأمريكية أن إيران ليست لديها بنية تحتية متينة للصحة.

وأعرب بومبيو عن قلقه بسبب عدم تبادل طهران المعلومات حول انتشار الوباء في البلاد.

وتم إنشاء قناة مالية خاصة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بمساعدة سويسرا، من أجل توصيل البضائع الإنسانية إلى إيران.

وتم تمرير أول 3 دفعات من الأدوية في يناير/كانون الثاني 2020، تم تنفيذها وفق نظام تجريبي.

ويمكن حاليا لمواطني الولايات المتحدة أو سويسرا، الذين سيحصلون على الترخيص المناسب من وزارة الخزانة الأميركية، من القيام بتوريد مثل هذه السلع.

وتم إنشاء القناة السويسرية كاستثناء من نظام العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بذريعة دعم الإرهاب.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم، تعليق جميع جلسات البرلمان في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم، أيضا، أن جميع المدارس في إيران ستغلق لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ووصل عدد الوفيات في إيران حتى الآن، إلى 34 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

يذكر أنه بلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في أية دولة.