إيران تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي كورونا

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن كوريا الجنوبية اكتشفت 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات هناك إلى 3150.

وتضاف هذه الحالات الجديدة إلى 594 حالة اكتشفت في وقت سابق اليوم. ويشكل هذا العدد زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة منذ اكتشاف أول حالة في كوريا الجنوبية في 20 يناير/ كانون الثاني.