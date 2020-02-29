البرازيل تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد

أكدت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، اكتشاف ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالة جرى تشخيصها لمريض في ساو باولو، كان قد زار إيطاليا في الآونة الأخيرة.

ساو باولو - سبوتنيك. وقالت السلطات إنها تعكف على جمع المعلومات، وإنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

وأعلنت البرازيل، في وقت سابق، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، لرجل من ساو باولو، زار إيطاليا.

وقال وزير الصحة البرازيلي لويس أنريكي، مانديتا في مؤتمر صحفي: لدينا تأكيد لحالة إصابة رجل يبلغ 61 عاما، وأصبح أول مصاب في أمريكا اللاتينية.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 85954 شخصا، توفي منهم 2941 شخصا، فيما شفي حتى الآن 39761 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت.