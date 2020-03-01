ممثلو "سبوتنيك" والدبلوماسيون الروس يجتمعون بضباط من الشرطة التركية

أفادت وكالة "سبوتنيك -تركيا"، اليوم الأحد، عن اجتماع عقد بين ممثلي الوكالة مع المحامين وممثلي القنصلية الروسية في اسطنبول والشرطة التركية في مكتب "سبوتنيك" بتركيا.

وأشارت الوكالة في بيان لها أصدرته بشأن اللقاء "وصل ضباط من الشرطة التركية إلى مكتب الوكالة ظهرا وطالبوا بلقاء رئيس تحرير الوكالة وأشاروا أنهم باقون في المكتب حتى قدوم رئيس تحريرها".

وأضافت الوكالة "أن لقاء حصل بعد ذلك بين ممثلي وكالة "سبوتنيك" والمحامين وممثلي القنصلية الروسية في اسطنبول من جهة والشرطة التركية من جهة أخرى".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

كما أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

كما أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، عن استيائها إزاء اعتقال موظفي "سبوتنيك تركيا".

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.