الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب

دعا المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس، اليوم الأحد، إلى اجتماع غير عادي الاسبوع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية مع تصاعد الصدام بين القوات التركية والسورية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للاتحاد الأوروبي نقلا عن بوريل إن "القتال المتجدد والمتواصل حول إدلب يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ويتسبب في معاناة إنسانية لا توصف، وذا أثر خطير على المنطقة وما وراءها".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي في حاجة لأن يضاعف الجهود للتعاطي مع تلك الأزمة الإنسانية بكافة الوسائل المتاحة".

وتابع، "لذلك فأنا أدعو لاجتماع غير عادي لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب".