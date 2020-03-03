تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في أوكرانيا

أعلن نائب وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، في مقاطعة "تشيرنيفتسي" الأوكرانية.

كييف - سبوتنيك. وقال لياشكو، في مؤتمر صحفي: "أخبرتكم بالأمس، أن لدينا 4 حالات غير مؤكدة واليوم (الثلاثاء)، تم تأكيد إصابة لدى شخص واحد".

ولفت لياشكو، إلى أن أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا المستجد، اكتشفت لدى أفراد أسرة عادت من إيطاليا مؤخرا، مشيراً إلى أنه قد بدأ الحجر الصحي على المواطنين الذين كانوا على احتكاك مع الشخص المصاب.

واختتم لياشكو بالقول: "هناك القليل من الأشخاص الذين كانوا على تماس مع الشخص المصاب، ويعرف علماء الأوبئة المحليون جميع هؤلاء الأشخاص ويعملون الآن معهم".

هذا وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف، فيما شفي حتى الآن، 42670 شخصاً، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد الماضي.