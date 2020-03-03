رئيس جامعة إيرانية يعلن إنتاج دواء مضاد لفيروس كورونا الجديد

أعلن رئيس جامعة "بقية الله" للعلوم الطبية في إيران، علي رضا جلالي، أن أحد مراكز الأبحاث التابعة للجامعة نجح في إنتاج دواء مضاد لفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنه حصل على الإذن من إدارة الغذاء والدواء لتجربته سريريا على المرضى.

طهران - سبوتنيك. وقال جلالي في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "لقد نجح أحد مراكز الأبحاث لدينا في إنتاج دواء مضاد لفيروس كورونا ويخضع الدواء الآن لتجارب سريرية".

وأضاف: "حصلنا اليوم على إذن من إدارة الغذاء والدواء في البلاد لتجربة الدواء المضاد لكورونا سريريا على المرضى وبدأنا عملية التحقيق بسرعة للتأكد من الدواء بشكل نهائي".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى اكتشاف "523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية".