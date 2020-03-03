رغم عدم الإعلان عن النتيجة النهائية للكنيست… نتنياهو يجري اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة

على الرغم من عدم الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، فإن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، يجري اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة في بلاده.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو أجرى قبل قليل، لقاءات مكثفة بهدف تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حيث التقى برؤساء تحالف أحزاب اليمين، لمناقشة السيناريوهات المختلفة لتشكيل الحكومة المقبلة، وبسرعة، على أن تكون حكومة قوية وديمقراطية.

وأظهرت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن الكتلة اليمينية وعلى رأسها حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

הליכוד: נתניהו נפגש עם ראשי הימין – סוכם שיפעלו להקמת ממשלה • @akivanovick עם הידיעה המלאה >> https://t.co/FnDVZhjx7U pic.twitter.com/E3eyxf1gV4 — חדשות 13 (@newsisrael13) March 3, 2020

وبينت الاستطلاعات أن حزب الليكود وحده قد يحصل على 36 أو 37 مقعدا في الكنيست، مقابل 32 أو 33 لحزب "أزرق أبيض".

ويشار إلى أن الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي الـ23، والتي أجريت، أمس الاثنين، هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من سنة. وخرجت الجولتان السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي نتنياهو "الليكود"، وحزب "أزرق أبيض"، برئاسة الجنرال بيني غانتس، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.