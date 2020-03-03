بهدف تشكيل حكومة... وزير الداخلية الإسرائيلي: نتنياهو يقترب من المقعد 61 في الكنيست

قال وزير الداخلية الإسرائيلي، آرييه درعي، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، يقترب من حصد المقعد رقم 61، الذي يؤهله لتشكيل حكومة جديدة.

وصرح درعي، رئيس حزب "شاس" الديني الإسرائيلي، الذي يأتي ضمن قائمة نتنياهو الانتخابية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في طريقه لحصد المقعد رقم 61 في انتخابات الكنيست، التي أجريت، أمس، الاثنين، والتي تمكنه من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

דרעי מכריז: מהנתונים שקבלתי עכשיו אנחנו בדרך למנדט ה-61 pic.twitter.com/trxih1qKWY — Atara German (@ataragerman1) March 3, 2020

وأشار وزير الداخلية الإسرائيلية خلال تصريح للموقع الإلكتروني "سيروغيم"، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى أنه من النتائج الأولية لانتخابات الكنيست، فإن كتلة اليمين في طريقها للحصول على المقعد رقم 61، وهي الإشارة التي أكدها آرييه درعي قبل لقاءه بنتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، بهدف الإعداد لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ونوه الموقع الإلكتروني العبري إلى أن نتنياهو التقى بقادة أحزاب اليمين، على رأسهم زعيم حزب "شاس"، آرييه درعي، للتمهيد لتشكيل حكومة جديدة، وللتأكيد على أنهم كتلة واحدة تقف وراء نتنياهو، وبأنه يدعمونه لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وأظهرت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن الكتلة اليمينية وعلى رأسها حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

אריה דרעי: אנחנו קרובים למנדט ה-61 https://t.co/VaFq7lbnsj — ערוץ 7 (@arutz7heb) March 3, 2020

ويشار إلى أن الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي الـ23، والتي أجريت أمس، الإثنين، هي الثالثة في البلاد خلال 11 شهرا فقط. وخرجت الجولتان السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي نتنياهو "الليكود"، وحزب "أزرق أبيض"، برئاسة الجنرال بيني غانتس، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.