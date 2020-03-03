إعصار قوي يضرب ولاية أمريكية... فيديو وصور

تعرضت ولاية تينيسي الأمريكية، لإعصار قوي، تسبب في مقتل 8 أشخاص، وهدم عشرات المباني، حسبما ذكر مسؤولون محليون، اليوم الثلاثاء.

ضرب الإعصار الولاية، اليوم الثلاثاء، مخلفا دمارا كبيرا، رصده مقطع فيديو، نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى أن طائرة دون طيار رصدت حجم الدمار الهائل، الذي لحق بالمدينة، جاء الإعصار.

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.



A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64 — NBC News (@NBCNews) March 3, 2020

وتركزت معظم الأضرار في منطقة ناشفيل، كما أعلن مسؤولون محليون، وقالت ميليسا هاكس، من وكالة إدارة الأحوال الطارئة في تينيسي، إنه تم تسجيل 8 وفيات حتى الآن، في 4 مناطق.

BREAKING: Nashville mayor, area sheriffs confirm unspecified number of deaths after tornadoes shred buildings across Tennessee. https://t.co/gTuEEdRNKI — The Associated Press (@AP) March 3, 2020

وتينيسي هي إحدى الولايات الأمريكية، التي تقوع في جنوب شرقي البلاد.