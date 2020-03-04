إيران تقرر إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن هذا الأسبوع خشية انتشار "كورونا"

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" في ايران، إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع، خشية انتشار الفيروس بين المصلين.

وقال رئيس مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة، حاج على أكبري، إنه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لن تقام صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عدم إقامة صلاة الجمعة في طهران وعدد من المدن التي ظهر فيها فيروس كورونا، الأسبوع الماضي، بعدما دعت وزارة الصحة الإيرانية، إلى عدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة، ومنع أي تجمعات في البلاد إلى أجل غير مسمى، مع تسارع تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92، وعدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.