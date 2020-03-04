تسجيل
22:24 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    بوستر دعائي للحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قبيل انتخابات الكنيست

    سيناريوهات ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104472/76/1044727611.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003041044761755-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    كشفت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 23، التي أجريت الاثنين الماضي، عن معطيات ونتائج جديدة، ربما تؤدي إلى نتائج عكسية على الداخلين، الفلسطيني والإسرائيلي.

    وبعد فرز 99% من مجمل الأصوات، تبين استمرار حزب "الليكود" الحاكم في الصدارة، بزعامة بنيامين نتنياهو، بـ36 مقعدا، متقدما على حزب "أزرق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس، بفارق ثلاثة مقاعد برلمانية، فيما يتفوق معسكر اليمين بواقع 58 مقعدا.

    رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوز حزبه الليكود في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    © REUTERS / AMIR COHEN
    بهدف تشكيل حكومة... وزير الداخلية الإسرائيلي: نتنياهو يقترب من المقعد 61 في الكنيست
    الحصان الأسود

    وبينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الفائز الأول ربما تكون القائمة المشتركة (المكونة من عرب 48)، بـ 15 مقعدا، وهو الحصان الأسود في الانتخابات، يليه حزب "شاس" بـ 9 مقاعد، وقائمة "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، يليه حزب "يهدوت هتوراه" بـ7 مقاعد، ثم قائمة "العمل - غيشر - ميرتس" 7 مقاعد، وفي النهاية حزب "إلى اليمين" 6 مقاعد.

    وبتلك النتيجة، تمثل القائمة المشتركة عامل مهم في نتائج الانتخابات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع عددها تواليا من 12 إلى 15 مقعدا، وهو ما يمكنها من قلب المعادلة السياسية في إسرائيل، حيث أعلن أيمن عودة، رئيس القائمة، أن هدفه أضحى إسقاط نتنياهو، كما سبق وهدد بذلك خلال الانتخابات الأخيرة.

    أسرار عسكرية

    وتدل نتائج الانتخابات على مدى قوة القائمة المشتركة، كونها من الممكن أن تصبح قوى المعارضة الأولى والأكبر، وهو ما يتيح لها الإطلاع على أسرار العمليات العسكرية، ويمنحها ثقلا سياسيا أيضا، ناهيك عن الميزات الاجتماعية الأخرى، التي تمنح لقوى المعارضة الإسرائيلية.

    وبحصول معسكر نتنياهو على 58 مقعدا، فإنه يمكنه تشكيل حكومة جديدة، خاصة وأن أعلى كتلة تصويتية أ وقائمة انتخابية حصلت على أصوات، ما يرجح أن يمنحه الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، الثقة والتكليف في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم فشل نتنياهو في تشكيلها خلال انتخابات الكنيست رقم 21، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، ليأتي من بعده الجنرال بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض والعمل وميرتس"، والذي حصل على 40 مقعدا، حيث فشل أيضا في تشكيل الحكومة حينما منح التكليف خلال الانتخابات قبل الأخيرة، والتي أجريت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتجرى الانتخابات للمرة الثالثة خلال 11 شهرا فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل.

    تقسيم للحقائب الوزارية

    جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان
    © Sputnik . AMMAR AWAD
    رغم عدم الإعلان عن النتيجة النهائية للكنيست… نتنياهو يجري اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة
    وبعيد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بفوز حزب الليكود، بدأ نتنياهو، مساء أمس، الثلاثاء، في إجراء مباحثات لتشكيل حكومة جديدة، حيث ألتقى برؤساء وقادة كتلته الانتخابية، في محاولة لتقسيم "التورتة"، أو تقسيم الحقائب الوزارية، وهو سيناريو مرجح، وبقوة.

    وعلى الرغم من ترجيح هذا السيناريو، فإن صحيفة "هاآرتس" العبرية، قد أكدت كل من كتلتا "أزرق أبيض" و"العمل – غيشر/الجسر – ميرتس"، والقائمة المشتركة حاولوا طرح مبادرة سن قانون، في الفترة القريبة المقبلة، وقبيل تشكيل الحكومة، يقضي بمنع نتنياهو، من تولي منصب رئيس الحكومة، كونها متهما بمخالفات فساد وقضايا رشى واستغلال منصبه.

    وفي حال التصويت على مثل هذا القانون، فإن نتنياهو لن يتمكن فحسب من تشكيل الحكومة، ولكنه سيلقى مصيره أمام المحكمة، نتيجة لهذه التهم، وهي التهم التي يحاول تفنيدها، بكل ما أوتي من قوة، ولكن أحد الأهداف الرئيس للقائمة المشتركة، هو العمل على إسقاط نتنياهو، كونه من عمد على تنفيذ بنود وتفاصيل "صفقة القرن"، وربما مَن وضع بنودها من قبل، كما طرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية من قبل، وهي الخطة الأمريكية للسلام، والتي رفضها الفلسطينيون، ورحب بها الإسرائيليون. 

    صفقة ترامب

    ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن قياديين في حزب "أزرق أبيض"، أن الجنرال غانتس، أعطى "ضوءا أخضر" لهذه الخطوة، خاصة وأن قائمة نتنياهو حصلت على 58 مقعدا في الكنيست، فإن احتمالات سن قانون لمعاقبة نتنياهو، ستكون عالية، بمعنى الموافقة بعدد 62 مقعدا، للحيلولة دون تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، بل ودفعه نحو المحاكمة، كما صرح، للصحيفة، أحمد الطيبي، العضو الثاني في القائمة المشتركة. 

    ونوهت الصحيفة إلى أن أعضاء القائمة المشتركة وأرزق أبيض يحاولون تقديم هذا القانون قبيل إجراء محاكمة نتنياهو، في السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك رغم الثقة الكبيرة التي منحت لنتنياهو ولأعضاء حزبه "الليكود"، بدعوى أن الناخب الإسرائيلي اختار كتلة اليمين لمستقبل إسرائيل، وليس كتلة اليسار، وبصحبته أحمد الطيبي، أي أن الناخب اختار نتنياهو ولم يختر غانتس والقائمة المشتركة، أي يرغب في إسرائيل قوية، تريد ضم غور الأردن وكل مستوطنات الضفة الغربية، بحسب بنود "صفقة القرن"، أي أن الناخب الإسرائيلي أراد تنفيذ "خطة ترامب".

    الكنيست الإسرائيلي
    © AFP 2020 / MARC ISRAEL SELLEM
    الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا الأول في تاريخ بلاده
    ليبرمان "بيضة القبّان"

    يبقى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، بيضة القبان، ففي حال إقناع نتنياهو بضمه إلى حكومته، فإنه ائتلاف نتنياهو سيحصل على 65 مقعدا، وفي حال دخوله، فإن الأحزاب الدينية وهي جزء من ائتلاف نتنياهو ستصطدم معه، ولكن ذكاء نتنياهو من الممكن أن يحول دون ذلك، خاصة وأن نتنياهو وليبرمان صديقين قديمين، مع التأكيد على موافقة نتنياهو على شروط ليبرمان. وما يعني أن دخول ليبرمان للحكومة هو أحد السيناريوهات، وإن كان مستبعدا.

    ويحاول حزب "الليكود" حدوث انشقاقات داخل الحزب المنافس "أزرق أبيض" أو أحزاب أخرى، رغم نفي أعضاء من هذه الكتل إمكانية انشقاقهم عن أحزابهم.

    وبحصوله على 58 مقعدا، ومع عدم الحصول على 61 مقعدا، فإن نتنياهو لا يمكنه تشكيل الحكومة، وهو ما يدفع بسيناريو إجراء انتخابات برلمانية رابعة، رغم تأكيد اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية أن تكلفة الانتخابات تتخطي الملياري شيكل، وهي تكلفة باهظة لا ترغبها السلطات الإسرائيلية مرة رابعة.

    موافقة الكنيست

    ونوهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن اللجنة المركزية للانتخابات قررت الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات هو العاشر من الشهر الجاري، على أن يحدد الرئيس الإسرائيلي هوية المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بحلول السابع عشر من الشهر الجاري.

    الكنيست الإسرائيلي
    © CC BY 2.0 / James Emery
    قناة عبرية: "كورونا" يؤثر على انتخابات الكنيست
    وسيكون على عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة، الانتهاء من المهمة في فترة لا تتجاوز 28 يوما، يجري خلالها مفاوضات مع الكتل المختلفة لإقامة الائتلاف. وخلال تلك الفترة عليه الحصول على موافقة الكنيست على الحكومة التي شكلها.

    ولدى الرئيس في إسرائيل، الصلاحية لتمديد مهلة تشكيل الحكومة بعد ذلك لمدة أقصاها 14 يوما إضافية. وفي حال لم ينجح عضو الكنيست المكلف في مهمته، أو لم يصوت الكنيست بالأغلبية بالموافقة على الحكومة التي شكلها، سيكون لدى "ريفلين" خيارين، يتمثل أولهما في إبلاغه رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة، وهو ما جرى من قبل لنتنياهو وغانتس، على التوالي.

    انتخابات رابعة أو سن قانون لإلغاء تشكيل نتنياهو للحكومة، أو ضم ليبرمان لنتنياهو، أو نجاح نتنياهو، فعليا، في تشكيل الحكومة، هي سيناريوهات مرجحة بعيد الإعلان النهائي عن الانتخابات البرلمانية للكنيست.

    انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23

    انظر أيضا:

    بهدف تشكيل حكومة... وزير الداخلية الإسرائيلي: نتنياهو يقترب من المقعد 61 في الكنيست
    الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا الأول في تاريخ بلاده
    قناة عبرية: "كورونا" يؤثر على انتخابات الكنيست
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23
    أهداف القائمة العربية في انتخابات الكنيست.. حصد 16 مقعدًا وإسقاط نتنياهو
    رغم عدم الإعلان عن النتيجة النهائية للكنيست… نتنياهو يجري اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة
    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, بيني غانتس, الكنيست, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا
    اتفاق سلام بين أمريكا وأفغانستان
    بعد توقيع اتفاق السلام... غارة جوية أمريكية على طالبان
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك