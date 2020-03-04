بعد إعلان نتائج الكنيست... هل ينجح نتنياهو في شق صفوف "أزرق أبيض"

ذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الأربعاء، أن حزب الليكود، رغم حصوله على 36 مقعدا في انتخابات الكنيست الإسرائيلي ـ مع فرز حوالي 99 % من الأصوات ـ يحاول العمل من أجل حصول نتنياهو على "60+1" مقعدا في الكنيست، من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك قبل بدء الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، بتكليف مرشح لتشكيلها.

وأكدت القناة العبرية أن حزب الليكود يحاول شق صفوف حزب "أزرق أبيض"، الذي حصل على 33 مقعدا، وكذلك أحزاب يسارية أخرى، والانتقال إلى معسكر اليمين، الذي يتزعمه نتنياهو، بهدف الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة.

ونوهت القناة إلى أنه من بين الأسماء التي تم تداولها والطلب منها الانشقاق عن أحزابها عومير ينكلوفيتش، من حزب "أزرق أبيض"، وأورلي أبيكاسيس، من حزب "جيشر/الجسر"، حيث نفيا إمكانية الانشقاق عن أحزابهما.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن كل من كتلتي "أزرق أبيض" و"العمل – غيشر/الجسر – ميرتس"، والقائمة المشتركة يحاولون سن قانون ضد نتنياهو.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذه الكتل ترغب في سن قانون، خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبيل تشكيل الحكومة، يقضي بمنع نتنياهو، من تولي منصب رئيس الحكومة، كونه متهما بمخالفات فساد وقضايا رشى واستغلال منصبه.

ونقلت الصحيفة على لسان قياديين في حزب "أزرق أبيض"، بزعامة الجنرال بيني غانتس، أن الأخير أعطى "ضوءا أخضر" لهذه الخطوة، خاصة وأن قائمة نتنياهو حصلت على 58 مقعدا في الكنيست، ما يمكن معه تشكيل حكومة جديدة.