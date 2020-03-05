الجيش الإسرائيلي يحظر سفر جنوده إلى الخارج بسبب فيروس كورونا

القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان، اليوم الخميس، "قرّر رئيس الأركان أنه بدء من يوم غد (الجمعة) من الساعة 12:00، لن يُسمح لجنود جيش الدفاع في الخدمة الإجبارية أو الدّائمة بالسفر إلى خارج البلاد، بدافع مهني أو شخصي، وقد وافق وزير الدفاع على هذا القرار".

وأوضح أن هذا القرار جاء عقب إجراء "رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي تقييمًا للوضع بهدف منع تفشي فيروس كورونا في جيش الدفاع، حيث ستُتّخَذ خطوات حازمة لتقليص كمية الجنود المتواجدين في العزل".

في سياق متصل، كشفت القناة العبرية السابعة، عن خضوع الجندي الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط للعزل وإدخاله الحجر الصحي بعد عودته من النمسا.

وأوضحت القناة أن القرار "يرجع لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية التي قررت زيادة قوائم الدول التي يتم وضع المسافرين العائدين منها في الحجر الصحي، ويشمل ذلك دول أوروبية، منها النمسا وإسبانيا وفرنسا وغيرها".

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، من أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة بعد إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15.