بومبيو يدين قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان

دانت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أفغانستان، على يد الأطراف المتصارعة هناك ومن بينها القوات الأمريكية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "ندين قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان".

واعتبر بومبيو أن "المحكمة الجنائية الدولية هيئة مسيسة وليست مستقلة وأداة تستخدم من أجل الانتقام السياسي"، وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات لنضمن أن كل الأمريكيين لن يتعرضوا لأذى من خلالها".

وأضاف بومبيو إن "تصاعد أعمال العنف في أفغانستان في الأيام الماضية غير مقبول، وإنها يجب أن تتوقف فورا من أجل المضي في علمية السلام، وذكر بومبيو أن كل الأطراف عليها أن تتوقف عن المماطلة والإعداد للتفاوض بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لإطلاق سراح السجناء.