إسرائيل تعلن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد.

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 17 حالة.

وأفادت الصحيفة بأنه مع الإعلان عن إصابة أخرى لإسرائيلي بفيروس كورونا، قادم من إيطاليا، اليوم، يكون العدد قد وصل إلى 17 إسرائيليا مصابا بالفيروس، ولقد تم نقله على الفور إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

חולה 17 בישראל: תושב מרכז הארץ שחזר מאיטליהhttps://t.co/zUnYCQtEc1 pic.twitter.com/cSWNv0UjiW — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 5, 2020

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، اكتشاف حالة جديدة، أي وصول العدد إلى 16 حالة.

وسبق أن حظر الجيش الإسرائيلي سفر جنوده إلى خارج البلاد بدافع مهني أو شخصي خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية ناشدت أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي سرعة التوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة، خاصة العائدين من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا.

קורונה בישראל: חולה מספר 17 אותר – פנסיונר ממרכז הארץ שחזר מאיטליה ונכנס ישר לבידוד@kettydor ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/2OZRJSN2yZ — כאן חדשות (@kann_news) March 5, 2020

وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزارة الصحة الإسرائيلية خصصت طاقما طبيا للرد على أي أسئلة أو استفسارات عن فيروس كورونا الجديد، ونشرت إرشادات طبية لمواجهة الفيروس الجديد، بما يحول دون انتشاره في إسرائيل، وفي الوقت نفسه، دون إثارة حفيظة الشارع الإسرائيلي.

ونوهت الصحيفة إلى أي قادم إلى إسرائيل من هذه الدول سيتم وضعه في الحجر الصحي، وبأن كل العائدين عليهم العزل الصحي الفوري، وكذلك كل العائدين من المؤتمرات الدولية، فضلا عن عدم سماح إسرائيل بدخول مواطني هذه الدول إلى أراضيها.

وفي السياق نفسه، ناشدت الصحة الإسرائيلية الآلاف ممن حضروا مباراة ديربي تل أبيب، اللجوء للحجر الصحي، بعد الكشف عن مصاب بفيروس كورونا ممن حضروا المباراة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الصحة الإسرائيلية ناشدت بشكل خاص، المتفرجين ممن حضروا مباراة كرة القدم، والذين دخلوا إلى استاد بلومفيلد بمدينة تل أبيب، من البوابة رقم 8، الدخول إلى الحجر الصحي، رغم أن المتفرجين كانوا بالآلاف.