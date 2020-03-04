70 ألف إسرائيلي في الحجر الصحي

ناشدت وزارة الصحة الإسرائيلية ما بين 60- 70 ألف إسرائيلي الدخول في حالة العزل الصحي، تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية ناشدت أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي سرعة التوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة، خاصة العائدين من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزارة الصحة الإسرائيلية خصصت طاقما طبيا للرد على أي أسئلة أو استفسارات عن فيروس كورونا الجديد ، ونشرت إرشادات طبية لمواجهة الفيروس الجديد، بما يحول دون انتشاره في إسرائيل، وفي الوقت نفسه، دون إثارة حفيظة الشارع الإسرائيلي.

ونوهت الصحيفة إلى أي قادم إلى إسرائيل من هذه الدول سيتم وضعه في الحجر الصحي، وبأن كل العائدين عليهم العزل الصحي الفوري، وكذلك كل العائدين من المؤتمرات الدولية، فضلا عن عدم سماح إسرائيل بدخول مواطني هذه الدول إلى أراضيها.

ونقلت الصحيفة على لسان السفير الألماني في إسرائيل أن بلاده تأمل إنهاء حظر دخول مواطني بلاده إلى إسرائيل، بسرعة، وأن يكون الحظر مؤقتا.

وفي السياق نفسه، ناشدت الصحة الإسرائيلية الآلاف ممن حضروا مباراة ديربي تل أبيب، اللجوء للحجر الصحي، بعد الكشف عن مصاب بفيروس كورونا ممن حضروا المباراة.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أحد الشباب الإسرائيليين ممن حضروا مباراة كرة القدم بين مكابي وهبوعيل، الاثنين الماضي، كان مصابا بفيروس كورونا، وبأن وزارة الصحة الإسرائيلية طالبت المتفرجين بالحجر الصحي الفوري.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الصحة الإسرائيلية ناشدت بشكل خاص، المتفرجين ممن حضروا مباراة كرة القدم، والذين دخلوا إلى استاد بلومفيلد بمدينة تل أبيب، من البوابة رقم 8، الدخول إلى الحجر الصحي، رغم أن المتفرجين كانوا بالآلاف.

وأوردت الصحيفة أن الحضور من المتفرجين يقدروا بـ5500 متفرج، وبأن وزارة الصحة الإسرائيلية تطالبهم بسرعة الدخول في الحجر الصحي، بعد ثبوت وجود حالة إصابة بفيروس كورونا عند أحد المشجعين.

وأوضحت أن أحد تلاميذ مدرسة "برينر" في القرية الزراعية، وسط إسرائيل، كان مصابا بفيروس كورونا، وهو المشجع الذي حضر مباراة الديربي في تل أبيب، حيث طالبت الوزارة الإسرائيلية إخضاع طلاب المدرسة، والمقدرين ب1000 تلميذ للحجر الصحي الفوري.

يشار إلى أن عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وصل إلى 15 حالة مؤكدة.