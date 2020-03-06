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    تصاعد الدخان بعد غارة جوية في سراقب بمحافظة إدلب، سوريا 28 فبراير 2020

    هولندا تقترح إقامة منطقة حظر جوي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
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    قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، اليوم الجمعة، إنه يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة بشأن منطقة إدلب السورية من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.

    وأضاف بلوك للصحفيين، لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران".

    وتابع: "أعتقد أن الدول الأوروبية ترغب بشدة في المضي قدما... لإقناع كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران تلك".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    الأمم المتحدة: نأمل أن يؤدي اتفاق بوتين وأردوغان بشأن إدلب إلى وقف فوري ودائم للأعمال القتالية
    وأوضح: "هذا لن يعوق القتال ضد القاعدة، لكنه سيوقف قصف المستشفيات". بحسب ما نقلت "رويترز".

    ودخل اليوم الجمعة، نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ.

    وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

    وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستصبح الأساس لحل الوضع في إدلب.

    وقال بوتين عقب مباحثاته مع أردوغان: "آمل أن تكون هذه الاتفاقات بمثابة أساس جيد لإنهاء العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين... وتهيئة الظروف لاستمرار عملية السلام في سوريا بين جميع أطراف الصراع".

    وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تتفق دائمًا مع تركيا بشأن تقييمات ما يحدث في سوريا، لكن الأطراف تتمكن من إيجاد أرضية مشتركة في اللحظات الحرجة.

    وأكد الرئيسان اهتمامهما بمواصلة عملهما في إطار صيغة أستانا، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب.

    انظر أيضا:

    الأمم المتحدة: نأمل أن يؤدي اتفاق بوتين وأردوغان بشأن إدلب إلى وقف فوري ودائم للأعمال القتالية
    الخارجية الأمريكية تعلق على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية
    الخارجية التركية: توقف الأنشطة العسكرية على خط التماس في إدلب وإنشاء ممر آمن
    وقف إطلاق النار في إدلب السورية يدخل حيز التنفيذ
    موسكو: روسيا ستبلغ سوريا بشأن الاتفاقيات الروسية التركية حول إدلب
    الكلمات الدلالية:
    حظر جوي, وقف إطلاق النار, إدلب, سوريا, هولندا
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