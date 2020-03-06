هولندا تقترح إقامة منطقة حظر جوي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا

قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، اليوم الجمعة، إنه يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة بشأن منطقة إدلب السورية من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.

وأضاف بلوك للصحفيين، لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران".

وتابع: "أعتقد أن الدول الأوروبية ترغب بشدة في المضي قدما... لإقناع كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران تلك".

وأوضح: "هذا لن يعوق القتال ضد القاعدة، لكنه سيوقف قصف المستشفيات". بحسب ما نقلت "رويترز".

ودخل اليوم الجمعة، نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستصبح الأساس لحل الوضع في إدلب.

وقال بوتين عقب مباحثاته مع أردوغان: "آمل أن تكون هذه الاتفاقات بمثابة أساس جيد لإنهاء العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين... وتهيئة الظروف لاستمرار عملية السلام في سوريا بين جميع أطراف الصراع".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تتفق دائمًا مع تركيا بشأن تقييمات ما يحدث في سوريا، لكن الأطراف تتمكن من إيجاد أرضية مشتركة في اللحظات الحرجة.

وأكد الرئيسان اهتمامهما بمواصلة عملهما في إطار صيغة أستانا، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب.