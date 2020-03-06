نكاية في نتنياهو… هل يوصي ليبرمان برئاسة الوزراء لغانتس؟

رجحت صحيفة عبرية توصية أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، لرئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، برئاسة الوزراء في البلاد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، أن ليبرمان وافق على خطة تتبناها الأحزاب السياسية المنافسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، بنيامين نتنياهو، تضمن الإطاحة به دون اللجوء إلى انتخابات رابعة.

وعزت الصحيفة العبرية ترجيح توصية ليبرمان للجنرال غانتس إلى أن الأول قد وافق على سن قانون في الكنيست يمنع أي متهم جنائي من تشكيل الحكومة، ما يعني إسقاط فرص نتنياهو من الاستمرار في رئاسة حكومة جديدة.

وأوضحت الصحيفة أنه مع حصول ائتلاف اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو على 58 مقعدا، في النتائج شبه النهائية التي نشرتها قناة "الكنيست"، مساء أمس، الخميس، على موقعها الإلكتروني، يعني أن هناك نحو 62 مقعدا يمكنهم الموافقة على سن هذا القانون، فعليا.

وسبق للقائمة المشتركة (عرب 48) التي حصلت على 15 مقعدا، ومعها حزب "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال بيني غانتس، قد مهدا الطريق إلى سن هذا القانون، لعرقلة نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. على أن يتم تقديم مشروع القانون بمجرد أداء اليمين الدستوي، في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن حزب "يسرائيل بيتنو"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، قد أكد عزمه على دعم قانونين في الكنيست، الأول يحدد ولاية رئيس الوزراء، والثاني يتعلق بمنع عضو الكنيست المدان من تشكيل حكومة، في إشارة إلى جهود منع نتنياهو من تشكيل الحكومة.

תוצאות הבחירות לכנסת ה-23:

1. הליכוד - 36

2. כחול לבן - 33

3. הרשימה המשותפת - 15

4. ש"ס - 9

5. יהדות התורה - 7

6. ישראל ביתנו - 7

7. העבודה-גשר-מרצ - 7

7. ימינה - 6



התוצאות לא רשמיות ויוגשו בשבוע הבא באופן רשמי לנשיא @ruvirivlin — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 5, 2020

وجاءت نتائج الانتخابات البرلمانية للكنيست التي اجريت في الثاني من الشهر الجاري، كالتالي من حيث عدد مقاعد الكنيست الـ120:

1- الليكود 36

2- أزرق أبيض 33

3- القائمة المشتركة 15

4- شاس 9

5- يهودت هتوراه 7

6- يسرائيل بيتنو 7

7- العمل - جيشر - ميرتس 7

8- يمينا 6