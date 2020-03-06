الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن سائحا فرنسيا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس.

القدس – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مقتضب "إصابة سائح فرنسي في إسرائيل بفيروس كورونا".

وأعلنت الصحة الإسرائيلية مساء يوم أمس الجمعة عن "تسجيل خمسة إسرائيليين إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن عادوا من زيورخ ومدريد، والنمسا".

وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي الأسبوع الماضي امرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

وبدأت إسرائيل بتوسيع اجراءاتها الوقاية من عدوى فيروس "كورونا"، وقررت فرض الحجر الصحي على العائدين من دول أوروبية عدة. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أن "تعليماتها الصارمة لمواجهة انتشار عدوى كورونا ستدخل نحو 60 إلى 70 ألف إسرائيلي إلى الحجر الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجوب دخول جميع المواطنين العائدين إلى البلاد من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا ودول أخرى إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، وقررت منع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل.

وقال وزير الصحة يعقوب ليتسمان في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي إنه "لن نصادق على اجتماعات بمشاركة أكثر من 5000 شخص خوفا من انتشار كورونا".

وقد ألغيت في إسرائيل العديد من مباريات كرة القدم والحفلات الغنائية والفنية، كما وسعت وزارة الصحة من إجراءات الوقاية خشية من تفشي الوباء في إسرائيل.