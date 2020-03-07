تتضمن إجراء تجارب على البشر... "البنتاغون" يبدأ في اختبار لقاحات لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، البدء في إجراء تجارب على لقاحات جديدة داخل مختبرات تابعة لقيادة القوات البرية ضد فيروس "كورونا" المستجد.

ووفقا لبيان القائد العام للبحوث الطبية بالقوات البرية الأمريكية، العميد مايكل تالي، تم البدء في إجراء تجارب اللقاحات على فئران تجارب بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت إلغاء عدد من المناورات العسكرية في وقت سابق للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بين أفراد الجيش.

وأوضح المتحدث أنه من المنتظر في القريب العاجل أن تبدأ تجربة اللقاحات المحتملة على عدد محدود من البشر.

وعقب الانتهاء من إجراء التجارب على الفئران، سيتم إجراء الاختبارات على الحيوانات القريبة من التشريح البشري مثل القرود.

يذكر أن فيروس كورونا، ظهر في مدينة ووهان الصينية يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى الآن في 90 دولة بينها 14 دولة عربية، بحسب منظمة الصحة العالمية التي فرضت حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3400 أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، كما أدى إلى تعليق العمرة وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.