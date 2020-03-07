دفتر أسود يرافق أردوغان في كل مكان.. ما سره؟

ووفقا لوكالة "نيو ترك بوست" يحضر أردوغان جميع لقاءاته المهمة مع هذا الدفتر ذو الغلاف الأسود لتدوين ملاحظاته فيه ومتابعة التطورات من خلال سؤال وزراءه عن الملاحظات التي سجلها في وقت لاحق مستعيناً بالدفتر.
— habersitesi.gen.tr (@habersitesihs) March 7, 2020
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الدفتر لم ينفصل عن أردوغان منذ اليوم الأول من حياته السياسية مشيرة إلى أن الرئيس التركي استعان في اجتماعه الأخير بأقلام من ثلاثة ألوان مختلفة، الأحمر والأزرق والأسود لتدوين ملاحظاته.
ويصطحب أردوغان دفتر ملاحظاته في اجتماعات الحزب، وكذلك في اجتماعات مجلس الوزراء، ترسل الملاحظات الواردة في هذا الكتاب إلى الوزراء.
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