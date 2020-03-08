هولندا تسجل حالتي وفاة وأكثر من 70 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، وفاة شخصين آخرين من المصابين بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء المرض الذي يواصل انتشاره في أوروبا، إلى 3 وفيات.

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن وزارة الصحة الهولندية، ارتفع العدد المؤكد لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 265 حالة من 188 أمس السبت. سجلت البلاد أول وفاة بالفيروس يوم الجمعة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.