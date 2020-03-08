شروط "القائمة المشتركة" لدعم غانتس في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

قال وكيل "القائمة المشتركة" بالكنيست الإسرائيلي، منصور دهامشة، إن نتائج الانتخابات الأخيرة للكنيست أفرزت نحو 62 عضو في الطرف الذي يناهض بنيامين نتنياهو، مقابل 58 له.

وأضاف دهامشة أن نتنياهو في هذه الحالة يكون هو الخاسر رغم تصريحاته بأنه ربح الانتخابات، وهو ما يعتمد على موقفه العنصري الفاشي بأن النواب العرب غير معدودين.

ولفت دهامشة في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" ، اليوم الأحد، إلى أن "القائمة المشتركة لها شروط في المرحلة القادمة كي تغير السياسة الإسرائيلية، وليست في جيب أحد ليتحكم فيها، لكنها بشكل مباشر ستكون بجانب الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، في الحكومة القادمة، وهو ما يصنع تغيير جذري في السياسة والتوجه الإسرائيليين".

وأوضح أن القائمة المشتركة اشترطت على غانتس أن يقدم طلب واضح وصريح للقائمة بأن تكون شريكة وأن يتعهد بشكل قاطع أنه سيسعى لإلغاء قانون "كامينيتس" الذي يهدد 55 ألف منزل عربي بالهدم، إضافة إلى أن يسعى لإلغاء قانون القومية، الذي يضع المواطنين العرب في أسفل درجات السلم كمواطنين لهم كامل الحقوق، كما يعترف بالقرى غير المعترف بها وعودة المهجرين إليها.

واعتبر وكيل "القائمة المشتركة" بالكنيست الإسرائيلي، منصور دهامشة، أن هذه الشروط هي النوايا الحسنة، وبدونها لا نرى أننا نستطيع أن ندعم غانتس في هذه المرحلة أو نوصي به، وهو يعلم يقينا بأنه إذا لم يضع بديل حقيقي لحكومة نتنياهو سيكون تقليدا لها.

وقال منصور دهامشة:

نحن نريد أن يكون هناك بديل سياسي يطرح الأمور التي تحافظ على المواطنين الفلسطينيين العرب، بشكل مساوي للمواطنين اليهود ونحن أصحاب الأرض الأصليين.