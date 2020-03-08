إصابة لاعب كرة قدم إيطالي بفيروس كورونا

أعلن نادي ريجيانا الإيطالي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة، إصابة مدافعه أليساندرو فافالي بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر نادي ريجيانا الإيطالي بيانا رسميا أعلن خلاله إصابة لاعبه صاحب الـ27 عاما بمرض كورونا، جاء فيه "بعدما علمنا بنتائج التحاليل التي خضع لها فافالي، نعلن تأكد إصابته بكورونا".

وأضاف النادي "فافالي صحته جيدة في الوقت الحالي وبخير، ولكنه مصاب بالفيروس".

Un calciatore ha contratto il coronavirus https://t.co/1zONOPx4S1 — occhionotizie.it (@occhio_notizie) March 8, 2020

وكانت رابطة اللاعبين في الدوري الإيطالي قد أعلنت رغبتها في إيقاف مسابقات الدوري خوفا من تفشي فيروس كورونا، وهو نفس الأمر الذي تتفق معه وزارة الرياضية في إيطاليا، بينما يعارض الاتحاد الإيطالي القرار.

وطالب رئيس رابطة اللاعبين، لاعبي الدوري الإيطالي بالدخول في حالة إضراب عام، مع اقتراب إيطاليا من تسجيل 6 آلاف إصابة بالفيروس.