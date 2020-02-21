البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى بعض الدول بسبب "كورونا"

‏دعت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، اليوم الجمعة، إلى عدم السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرا لتفشي مرض فيروس كورونا في الدول المذكورة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبي فور عودتهم من الدول المذكورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين".

وأوضحت الوزراة أنه "بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع دخول القادمين من تلك الدول المذكورة خلال الـ14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إلى المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من هذه الدول بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت يوم أمس الخميس، استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف: "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، أن عدد الوفيات بالفيروس داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 74500، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.