البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين وأفراد أمن عراقيين بنيران معادية خلال مهمة بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، مقتل جنديين أمريكيين وأفراد أمن عراقيين بنيران معادية، خلال مهمة بالعراق أمس الأحد.

وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جنديين أمريكيين قتلا في وسط شمال العراق، أمس الأحد، وهم برفقة قوات أمن عراقية، في مهمة كانت تستهدف تنظيم "داعش" وأشار البيان إلى أنهما قتلا على يد "قوات معادية"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البيان أن هوية الجنديين لن يتم الإعلان عنها لحين إبلاغ ذويهما.

كان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم 5 كانون الثاني/يناير الماضي، لإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وكذلك طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وجاء قرار البرلمان العراقي على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الـ3 من الشهر الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.