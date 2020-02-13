الجيش العراقي يدشن منظومة قتال روسية خارقة لتدمير فلول "داعش"... صور

أفاد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، بأن بطاريات الصواريخ الفتاكة التي بدأ باستخدامها الجيش العراقي لأول مرة يوم أمس في المرحلة الأولى من عمليات "الأبطال"، هي منظومة دفاع روسية متطورة جداً.

وبين المصدر، أن هذه المنظومة الروسية، تضم صواريخ متطورة جداً، ورادارات استخدمت لأول مرة من قبل القوة الجوية، والجيش العراقي، لإسناد القطعات المتقدمة لتطهير الأنبار، والمناطق المحيطة بها، وصولا إلى الحدود السورية، والأردنية.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وبثت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، صباح اليوم، صورا لمواصلة قطعات قيادات (الأنبار، والجزيرة، وبغداد، والفرات الأوسط، والحدود) تقدمها في عمليات "أبطال العراق" بمرحلتها الأولى، وفقاً للخطة المعدة لها، وحسب الأهداف المرسومة ضمن قواطع عمليات، وبإسناد جوي، لليوم الثاني على التوالي.

وحققت القوات العراقية، بعد ساعات قليلة من انطلاقها فجر يوم أمس، الأربعاء، 12 فبراير/ شباط، بالمرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق"، نتائج نوعية في تدمير باقيا فلول "داعش" الإرهابي، وصولا إلى الحدود مع الأردن، وسوريا.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وصرحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانين متتاليين تلقتهما مراسلتنا، عصر أمس، أن الفوج الأول في اللواء 54 ضمن الفرقة السادسة في عمليات بغداد، وخلال عمليات "أبطال العراق" بمرحلتها الأولى، عثر على عبوتين ناسفتين على شكل صفيحة معدنية، وصاروخ SBG9، وصاروخ قاذفة ضد الدبابات، و25 صاروخ قاذفة ضد الأشخاص.

وأضافت الخلية، كما عثرت قوات الفوج المذكور، على 82 قنبلة هاون، و27 قنبلة "رمانة" يدوية دفاعية صاروخ ما يسمى "الخلافة" وهو محلي الصنع في منطقة الزيدان بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وأعلنت الخلية، تمكن قطعات قيادة عمليات الجزيرة، خلال العملية، من تفجير ثلاثة عبوات ناسفة، وتدمير وكر قديم، في صحراء الأنبار، مؤكدة، أن القوات تواصل التقدم وفقاً للخطة المعدة لها ضمن المحور الثالث في هذه العملية.

ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانيها، إلى أن المواد التي ضبطتها القوات أثناء تقدمها في التطهير، تم التعامل معها أصوليا.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد مصدر أمني عراقي بارز، لـ"سبوتنيك"، استغناء العراق عن دعم التحالف الدولي ضد الإرهاب، في عملية "الأبطال" التي انطلقت فجر اليوم الأربعاء، للقضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في الأنبار، غربي البلاد، وصولا إلى الحدود مع الأردن، وسوريا.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن عملية "أبطال العراق"، استغنت أيضا ً عن الخبراء الفنيين من التحالف الدولي، لتزويد طائرات "إف-16" بالصوايخ واستبدالها، والاعتماد على الفنيين العراقيين فقط.

وأكد، أن المرحلة الأولى من عملية اعتمدت على منظومة دفاع جوية عراقية خالصة، والعملية تقدمت بها القوات العراقية فقط، دون مشاركة للقوات الأجنبية لاسيما الأمريكية من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن طيران الجيش العراقي، والقوة الجوية، حلق بطائرات الـ"سوخوي" الروسية المنشأ، وكذلك "إف-16"، على مستوى منخفض في أجواء الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا ً".

وانطلقت القوات العراقية، بمختلف صنوفها وقطاعاتها، فجر أمس الأربعاء، 12 فبراير/شباط، في المرحلة الأولى من عملية جديدة باسم "أبطال العراق"، بدعم من سلاح جوي متطور يستخدم لأول مرة، لتطهير محافظة الأنبار، التي ثلث مساحة البلاد وصولا ً إلى الحدود مع الأردن، وسوريا.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة في المراحل الثماني من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت أولها صباح الأحد 7 يوليو/تموز 2019، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

© Photo / Iraqi Security Media Cell القوات العراقية، العراق فبراير 2020

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".