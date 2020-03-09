مصاب ياباني: سأنشر فيروس كورونا في كل مكان

فقد رجل ياباني في الخمسينيات من عمره، أعصابه عقب إصابته بفيروس كورونا وهدد بنشر الفيروس في الأماكن العامة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الرجل يسير في الشارع وهو يقول: "سأقوم بنشر فيروس كورونا في كل مكان".

وظل الرجل يسير في الشارع مطلقا تهديداته قبل أن يأخذه رجال الشرطة إلى المستشفى ويقومون بعزله.

وكانت السلطات في وقت سابق، قد أمرت الرجل بعزل نفسه، عقب إصابة والديه بالفيروس، لكنه تجاهل النصيحة.

وتوجه ضباط من مركز شرطة جاماجوري وهم يرتدون البذات الوقائية وقاموا بتوقيف الرجل ونقله للمستشفى.