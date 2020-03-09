فرنسا... الإصابات المؤكدة بكورونا تقترب من 1200 حالة والوفيات 21

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة وفاة، وزيادة الإصابات المؤكدة بالمرض إلى 1191 إصابة من 1126.

وتعد فرنسا خامس أكثر البلدان التي تشهد تفشيًا للفيروس الجديد، بعد الصين وكورويا الجنوبية وإيطاليا وإيران. وتبحث فرنسا استئناف مباريات كرة القدم في الدوري الممتاز بدون جمهور أو بحد أقصى 1000 مشجع، بحسب ما نقلته "رويترز".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.