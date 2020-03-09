الجيش الإسرائيلي يشدد إجراءاته خوفا من تفشي فيروس كورونا

شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة، وذلك بعد تسجيل 39 إصابة بالفيروس في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الاثنين، إن "جيش الدفاع شدد من إجراءاته لمنع تفشي فيروس (كورونا) في قواعده. وحظر على الجنود العائدين إلى البلاد من أية دولة كانت المجيئ إلى قواعدهم لفترة من الزمن".

وأضافت القناة أن الجيش "يستعد لبناء منشأة عزل خاصة به. وتقرر أيضا أن الشبان الذين سيتجندون الشهر الجاري سيصلون على قاعدة التجنيد بدون مرافقين، وإذا كان هؤلاء خاضعين للحجر الصحي فيتم تأجيل موعد التحاقهم بالجيش".

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت عدم فرض طوق شامل على المناطق الفلسطينية بسبب انتشار الفيروس فيها.

ومع ذلك تقرر أن يبقى الطوق المفروض على محافظة بيت لحم بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 25 بالفيروس ووضعهم في حجر صحي في فندقي "إنجيل" و"بارادايس" في المحافظة.