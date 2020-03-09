متحدث وزارة النفط الإيرانية: عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق أمر سلبي جدا

اعتبر المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، كسروي نوري، أن عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق في اجتماع فيينا الأخير كان سلبيا جدا وغير مأمول للتعاون بين الطرفين.

طهران- سبوتنيك وأكد نوري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "نحن نعتقد أن عدم توصل الدول الأعضاء في "أوبك" وغير الأعضاء فيها إلى اتفاق في اجتماع فيينا الأخير كان سلبيا جدا وغير مأمول للتعاون بين الطرفين، التعاون الذي كان له تأثير جيد خلال السنتين الماضيتين في محافظته على مصالح الطرفين".

وأضاف أن "إيران تعتقد أن السوق بحاجة لتخفيض العرض للمحافظة على التوازن في الظروف الراهنة"، مشيرا إلى أن "إيران تبعاً للظروف الاستثنائية التي تعيشها لن تواجه ظروفاً معقدة وسلبية بسبب انخفاض أسعار النفط".

ولفت إلى أنه "ستحتاج الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء فيها إلى المفاوضات من أجل الحفاظ على مصالحهم".

ولم يتمكن ممثلو "أوبك" و"أوبك+"، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، أو خفض الإنتاج بشكل إضافي، وانتهت مفاوضات "أوبك+" بدون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.