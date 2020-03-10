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    وضع اللاجئين على الحدود التركية اليونانية، تركيا، اليونان، 29 فبراير 2020

    برلين تستقبل نحو 100 طفل من مخيمات اللاجئين في اليونان

    © REUTERS / Huseyin Aldemir
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    قال مسؤول الشؤون الداخلية بمجلس الشيوخ في العاصمة الألمانية، اليوم الثلاثاء، لتلفزيون "آر.تي.ال" إن برلين ستستقبل ما بين 80 إلى 100 طفل من مخيمات اللاجئين في اليونان.

    ويواجه الساسة الأوروبيون صعوبة في الاتفاق بشأن ما يتعين فعله مع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون دخول اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ إعلان أنقرة الشهر الماضي توقفها عن التصدي لهم.

    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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    وقالت الأحزاب المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الاثنين، إنها مستعدة لاستقبال عدة مئات من الأطفال من مخيمات اليونان بالتعاون مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

    وقالت الأحزاب إنها ستعطي الأولوية للأطفال المرضى أو الأقل من 14 عاما ومن ليسوا برفقة أحد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وردا على سؤال عن موعد وصول الأطفال إلى برلين، قال السناتور أندرياس جايزل، مسؤول الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ ببرلين للقناة التلفزيونية: "يعتمد الأمر الآن على مدى سرعة تطبيق الحكومة الألمانية لهذا القرار. أعتقد أنه أقرب إلى اليوم منه إلى الغد".

    وتريد تركيا المزيد من الدعم الأوروبي لاستيعاب نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا وافقت في 2016 على استقبالهم مقابل مليارات اليورو في شكل مساعدة بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على كبح جماح الهجرة إلى أوروبا.

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    الكلمات الدلالية:
    ألمانيا, تركيا, اليونان
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