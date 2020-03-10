أنقرة تدعو إلى خارطة طريق جديدة مع أوروبا بشأن قضية اللاجئين

دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى وضع خارطة طريق جديدة مع أوروبا للتعاطي مع قضية اللاجئين على الأراضي التركية.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في حوار متلفز مع وكالة "الأناضول" بثته القنوات التركية، إن "الظروف الحالية واحتياجات اللاجئين تختلف عما كانت عليه في عام 2016، وسنبحث مع الاتحاد لأوروبي ما يمكن أن نقوم به في إطار الظروف الجديدة".

وتابع "في حال توصلنا إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حتى 26 آذار/ مارس الجاري، من الممكن أن نطرح الموضوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف وزير الخارجية التركي، "انتهى عهد المماطلة، وعلينا تحديد خريطة طريق جديدة والاتفاق عليها".

وتابع أن "حدود أوروبا تبدأ من جنوب شرق تركيا، وليس من اليونان"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي أدرك خطورة الوضع والعبء الذي تتحمله تركيا بعدما فتحنا الأبواب أمام اللاجئين".

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الجاري، إلى تقاسم عبء استضافة اللاجئين في بلاده، مطالبا اليونان بفتح الطريق أمام اللاجئين للوصول إلى أوروبا وسط موجة نزوح للاجئين السوريين من بلاده على إثر عمليات عسكرية في الشمال السوري.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت الماضي، أن عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود التركية باتجاه اليونان بلغ 143 ألف مهاجر، مشيرا إلى أن قوات الأمن التركية بدأت منع القوات اليونانية من رد المهاجرين.