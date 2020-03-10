إسرائيل تغلق معبر الكرامة البري بين الضفة الغربية والأردن خشية تفشي كورونا

رام الله - سبوتنيك. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال كميل أبو ركن، في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "جراء انتشار فيروس كورونا في المنطقة وبناء عليه يتم اتخاذ إجراءات وخطوات لمنع انتشار المرض وللحؤول دون تفشيه وذلك حرصًا على صحة الناس وسلامتهم".

وأضاف أبو ركن "بعد مشاورات مع كافة الجهات، تقرر إغلاق معبر جسر النبي (الكرامة) أمام حركة المسافرين بكلا الاتجاهين، اعتبارًا من الآن وحتى إشعار آخر. سيُسمح بمرور الحالات الاستثنائية وبعودة سكان المنطقة المتواجدين في الأردن إلى أماكن سكناهم خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع السلطات. وينطبق ذلك أيضًا على الأردنيين الذين يتواجدون في المنطقة ويريدون العودة إلى الأردن حيث ستبقى المعابر

الحدودية بين إسرائيل والأردن، التي يتم من خلالها نقل البضائع، مفتوحة وستعمل كالمعتاد".وتابع: "نحن نبذل جهودًا كبيرة في سبيل منع انتشار المرض وتفشيه قدر المستطاع والحفاظ على صحة المواطنين".وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أصدرته بوقت سابق من اليوم، إصابة خمسة إسرائيليين بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 58 شخصا.