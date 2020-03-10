الدفاع البولندية: القائد العام للقوات المسلحة مصاب بـ"كورونا"

أصدرت وزارة الدفاع البولندية بيانا أعلنت فيه أنّ القائد العام للقوات المسلحة تأكدت إصابته بفيروس "كورونا" بعد عودته من ألمانيا.

ونشرت وزارة الدفاع على "تويتر": "بعد عودته من اجتماع عسكري في ألمانيا شُخصت حالة الجنرال ياروسلاف ميكا بأنها إصابة بفيروس "كورونا". ووضع المرافقون له في الحجر الصحي".

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.