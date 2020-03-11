"يويفا" يوجه طلبا إلى الحكومات الأوروبية بشأن إقامة يورو 2020

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكومات الأوروبية بضمان تنظيم بطولة الأمم الأوروبية 2020 في موعدها، على الرغم من تفشي فيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مصدر مطلع على الوضع رفض الكشف عن هويته: "بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المدينة يمكن أن تستضيف مباريات يورو 2020 إذا كان لديها البنية التحتية الطبية لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس "كورونا" (كوفيد – 2019)، وفي الوقت نفسه توفر الشروط اللازمة لخدمة عشرات الآلاف من المشجعين".

وستقام بطولة الأمم الأوروبية 2020 في 12 مدينة أوروبية من 12 يونيو/حزيران، إلى 12 يوليو/ تموز.

وبحسب المصدر، فإن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مستعد لنقل بعض المباريات من مدينة إلى أخرى، إذا لزم الأمر بسبب وجود كورونا، من أجل انطلاق البطولة بمشاركة 24 منتخبا أوروبيا".

بالإضافة إلى ذلك، نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعلومات التي تفيد بأن جميع اتحادات كرة القدم تقريبا تطلب منه تأجيل بطولة الأمم الأوروبية 2020 إلى وقت لاحق بسبب الوضع حول فيروس "كورونا".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا الصدد: "لم يتلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي طلبات لتأجيل أو إلغاء البطولة".

وتعد كأس أمم أوروبا ثاني أقوى بطولة في عالم كرة القدم من حيث القوة والمنافسة بعد كأس العالم التي يعدها الجميع الأقوى على الإطلاق، وهي البطولة التي تجمع بين أكبر المنتخبات الأوروبية الأقوى في العالم، مثل ألمانيا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا وغيرهم.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، يوم الاثنين الماضي، وضع البلاد كلها في حالة إغلاق كامل ومنع دخول أو خروج أي شخص منها للحد من انتشار الفيروس.