بلجيكا تعلن عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماغي دي بلوك، عن تسجيل أول حالة وفاة، اليوم الأربعاء، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لمريض يبلغ من العمر تسعين عاما.

أمستردام - سبوتنيك. وأفادت وكالة "لوسواغ" الإخبارية البلجيكية على موقعها الإلكتروني بـوفاة أول مصاب بفيروس كورونا في بلجيكا، كان المريض يبلغ من العمر 90 عاما، حسب ما أعلنته وزيرة الصحة البلجيكية ماغي دي بلوك".

بينما ذكرت الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن": "تدعو الحكومة إلى عدم استمرار الفعاليات الداخلية، إذ هنالك أكثر من 1000 مشارك في الفعاليات الرياضية المقررة لشهر آذار / مارس، وذلك للحد من انتشار الفيروس".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المتعافين 65 ألفا.