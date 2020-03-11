المجر تحظر دخول القادمين من الصين وإيطاليا وإيران

حظرت المجر، اليوم الأربعاء، دخول المسافرين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين، باستثناء مواطنيها استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤول حكومي إن الحظر المفروض على السفر من البلدان الأربعة الأكثر تضررا سيصبح ساري المفعول على الفور.

وقال إنه سيتم إغلاق الجامعات المجرية وسيتم حظر التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص في الأماكن المغلقة و500 شخص في الأماكن المفتوحة، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع أن القيود ستظل سارية حتى إشعار آخر، مضيفا أن الحكومة تتوقع أن يستمر تأثير الوباء لأشهر وليس أسابيع.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.