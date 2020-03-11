الخارجية الأمريكية تنتقد كوريا الشمالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية لم تفصح عن الظروف التي أدت إلى وفاة الأمريكي، الذي كان محتجزا لديها، أوتو وورمبير.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان: "لا تتخذ حكومة كوريا الشمالية خطوات موثوق بها لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفة: "حتى نهاية عام 2019، لم تقم الحكومة بالإبلاغ عن الظروف التي أدت إلى وفاة أوتو وورمبير، الذي احتجزته السلطات ظلما رهن الاعتقال بشكل غير عادل، والذي توفى بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في عام 2017".

وفي عام 2017، أعادت بيونغ يانغ إلى الولايات المتحدة أوتو وورمبير، البالغ من العمر 22 عاما، الذي كان قد أدين لنزعه ملصقا دعائيا.

وعاد الطالب من كوريا الشمالية وهو يعاني من مرض خطير، وتوفي فور عودته تقريبا، ولم يتم توضيح أسباب وفاته بعد.

كما تتهم الولايات المتحدة جمهورية كوريا الشمالية بعمليات القتل والاحتجاز خارج نطاق القضاء، والظروف القاسية في معسكرات السجون، ووجود سجناء سياسيين، وتقييد حقوق المواطنين وحرياتهم، وفرض الرقابة على الإنترنت وحظرها، وتقييد حقوق العمال وغيرها من الانتهاكات.

وفي وقت سابق، طالبت عائلة الأمريكي المتوفي بعد سجنه في كوريا الشمالية بتعويض قدره مليار دولار، أي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، ألزم قاضٍ في كولومبيا الأمريكية سلطات كوريا الشمالية بدفع أكثر من 501 مليون دولار لعائلة وورمبير.