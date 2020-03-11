أنقرة تستدعي سفير اليونان وتطالب أثينا بإنهاء "انتهاك المياه الإقليمية التركية"

استدعت أنقرة سفير دولة اليونان، وطالبت أثينا بإنهاء "انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية وعمليات توقيف صحفيين".

أنطاكيا – سبوتنيك . واستدعت وزارة الخارجية التركي، السفير اليوناني في أنقرة، وطالبته بوقف انتهاكات بلاده في المياه الإقليمية ، واعتقال الصحفيين.

ووفقًا لقناة "إن تي في"، اليوم الأربعاء "الخارجية التركية استدعت السفير اليوناني في أنقرة وتطلب منه وقف الانتهاكات في المياه الإقليمية واعتقال الصحفيين".

واستدعت اليونان سفير تركيا في وقت سابق من اليوم الأربعاء لتقديم شكوى بعد أن قالت قوات خفر السواحل اليوناني إن قاربا تابعا لخفر السواحل التركي تعمد الاصطدام بإحدى سفنها.

وقال أردوغان "حتى تنفيذ جميع توقعاتنا بطريقة ملموسة، سنواصل تصرفنا الحالي على حدودنا"، في إشارة إلى تطلعات تشمل تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي واستئناف عملية انضمام أنقرة المتوقفة للتكتل ومساعدات مالية.