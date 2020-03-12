نقل متحرش هوليوود إلى المشفى بسبب مشاكل في القلب

صرح جودا إنغلماير، الممثل الرسمي لمتحرش هوليوود هارفي واينستين، أنه تم نقل واينستين إلى المشفى بعد بضع ساعات فقط من إصدار الحكم بسجنه 23 عاما.

واشتكى المدان بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، البالغ من العمر 67 عاما من آلام في الصدر، والآن هو موجود في مستشفى بيليفو في مدينة نيويورك لمدة غير محددة، بحسب ما نقلته قناة "سي إن إن".

وطلب موظفو سجن ريكرز آيلاند بنقل واينستين إلى المشفى من أجل سلامته، وقال إنغلماير: "سيتم فحصه وعلى الأرجح أن يبقى في المشفى هذه الليلة".

وحسب "أسوشيتد برس" حُكم على هارفي وينستين، يوم أمس الأربعاء، بالسجن لمدة 23 عاما بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهو مشهد اعتقد العديد من المتهمين بهوليوود أنهم لن يروه أبدًا.

واتهمت أكثر من 80 امرأة هارفي واينستين بانتهاكات جنسية، إلا أن هيئة المحلفين كانت تدرس ملفين فقط في إطار هذه المحاكمة تتعلقان بالممثلة السابقة جيسيكا مان ومساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليه بسبب مرور الزمن على كثير من القضايا الأخرى المثارة.